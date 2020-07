Fahndungserfolg: Mutmaßlicher Serienvergewaltiger

Der mutmaßliche Serienvergewaltiger, der wochenlang in Berlin und Brandenburg Angst ausgelöst hatte, ist gefasst. Am Dienstagabend nahmen Beamte einen 30-Jährigen fest.Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten in ihm den Serientäter, der zuletzt mehrere Sexualstraftaten in Berlin und Brandenburg begangen haben soll. Zuletzt soll er am Dienstagvormittag in einem Wald bei Potsdam eine junge Frau vergewaltigt haben.

Auf Twitter meldete die Staatsanwaltschaft, dass es nach ersten Erkenntnissen um den Täter der Vergewaltigungsserie handele, zu der in Berlin ermittelt werde, sowie der erst am Dienstag angezeigten Vergewaltigung in Brandenburg. Vor der jüngsten Vergewaltigung in der Nähe von Potsdam soll er zwischen dem 12. und 30. Juni sieben Taten begangen haben. Eine Passantin hatte am Dienstag eine Frau in einem Waldstück zwischen Babelsberg und Dreilinden entdeckt, die der Täter zuvor zunächst angesprochen und dann überwältigt und vergewaltigt haben soll. Polizisten aus ganz Brandenburg sowie der Bundespolizei und der Berliner Polizei waren daraufhin zu einer großangelegten Suchaktion ausgerückt.

In der Nähe des Tatortes konnten sie kurz darauf in der Nähe des Tatortes einen Mann auf einem Fahrrad feststellen, auf den die Täterbeschreibung sehr genau passte. Nach mehrereren Warnschüssen in die Luft durch die Polizei konnte der zunächst flüchtende Mann dann festgenommen werden.