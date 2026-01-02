Newsletter
Fahrerflucht in Laim: VW Polo rammt Ampel, Insassen ohne Führerschein flüchten vor Polizei.
Polizeipräsidium München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagmorgen, dem 01. Januar 2026 gegen 08:40 Uhr, kam es in Laim zu einem Zwischenfall, bei dem ein VW Polo, besetzt mit zwei Personen, versuchte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die Polizei wollte das Fahrzeug in der Waldwiesenstraße anhalten, doch der Fahrer beschleunigte stattdessen und ignorierte die Anhaltesignale.

Kollision mit Ampelanlage und Flucht

An der Kreuzung Senftenauerstraße/Silberdistelstraße verlor der Fahrer die Kontrolle und kollidierte mit einer Ampelanlage. Nach dem Stillstand des Autos flüchteten die Insassen zu Fuß. Ein 21-jähriger Rumäne mit Wohnsitz in München konnte im Rahmen einer kurzen Fahndung gefasst und vorläufig festgenommen werden. Sein mutmaßlicher Komplize entkam jedoch zunächst, ließ aber eine Jacke mit Geldbeutel und Personalausweis am Tatort zurück. Durch die Ermittlung ergab sich, dass es sich dabei um einen 20-jährigen Rumänen, ebenfalls in München ansässig, handelt.

Ermittlungen zur Fahreridentität

Beide Männer besitzen keine gültige Fahrerlaubnis. Ein Verdacht auf Drogenkonsum beim 21-Jährigen führte zur Anordnung einer Blutentnahme. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er freigelassen. Die Verkehrspolizeiinspektion München hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Fahrereigenschaft übernommen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel