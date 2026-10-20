Fahrgastverband begrüßt Pläne für bundesweites Gelegenheitsticket

Der Fahrgastverband Pro Bahn begrüßt die Pläne der Verkehrsminister für ein bundesweites Angebot für Gelegenheitsfahrer im Nahverkehr. “Das bringt die Leute in den Nahverkehr. Denn es gibt viele, die kaufen sich kein Deutschlandticket, weil sie es kaum gebrauchen können”, sagte der Ehrenvorsitzende Detlef Neuß der “Rheinischen Post” (Mittwochsausgabe).

Neuß ergänzte, auch Menschen, die nur selten Bus und Bahn nutzten, müssten endlich von günstigeren Preisen profitieren und zum Umstieg vom Auto motiviert werden. “Allein schon wegen der Spritkosten an den Tankstellen.” Er sehe viele Möglichkeiten, ein solches Angebot auszugestalten, etwa mit einem Fahrschein, der einen ganzen Tag lang in ganz Deutschland gelte. Zugleich regte Neuß an, Gruppen und Familien einzubeziehen.

Die Verkehrsminister der Länder wollen nach Informationen der “Rheinischen Post” bei ihrer am Mittwoch beginnenden Tagung im bayerischen Schongau ein bundesweites Ticketangebot für Gelegenheitsfahrer schaffen. In einer Beschlussvorlage für die Verkehrsministerkonferenz heißt es, es gehe um ein Angebot “für Gelegenheitsnutzende mit deutschlandweiter räumlicher Geltung analog zum Deutschlandticket”.

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