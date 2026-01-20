Newsletter
type here...
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Fahrgastverband begrüßt Sofortprogramm für saubere Bahnhöfe

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Fahrgastverband Pro Bahn begrüßt die neuen Pläne der Deutschen Bahn für mehr Sicherheit und Sauberkeit in den Bahnhöfen. “Das ist ein erster Schritt, der dringend nötig ist”, sagte der Verbandsvorsitzende Detlef Neuß der “Rheinischen Post” (Mittwochausgabe).

Schnee am Berliner Hauptbahnhof, via dts Nachrichtenagentur

Was die Bahn mit mehr Streifen ihres Sicherheitspersonals, dem Ausbau der Videoüberwachung oder den mobilen Handwerkerteams vorschlage, “ist auch schnell umsetzbar”, ergänzte Neuß. “Das ist anders als bei der Instandsetzung des Schienennetzes.”

Auch die Sicherheit an den Bahnsteigen müsse verstärkt werden, so Neuß. Denn dort werde mitunter öfter gedealt als in den Bahnhöfen selber. Darüber hinaus gelte es, “das Umfeld stärker ins Visier zu nehmen”. Dazu müsse es eine bessere Abstimmung zwischen den Landespolizeien und der Bahn geben. “Denn der Fahrgast nimmt den Bahnhof und sein Umfeld als Ganzes wahr”, sagte Neuß.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Raubüberfall an Straßenbahnhaltestelle in Augsburg: 25-Jähriger leicht verletzt

0
In der Nacht von Samstag, dem 17. Januar 2026,...
Augsburg Stadt

Die Geissens zu Gast in Augsburg: Auftritt bei Immobilienmesse und Besuch der WWK Arena

0
Augsburg – Prominenter Besuch in Augsburg: Robert und Carmen...
Polizei & Co

Messerangriff in Augsburg: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen 26-Jährigen erlassen

0
Augsburg - Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, kam...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Vermisste 12-Jährige aus Kempten wohlbehalten gefunden und an Eltern übergeben

0
Die heute als vermisst gemeldete 12-jährige aus Kempten (Allgäu)...

Neueste Artikel