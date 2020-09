Fahrplananpassung auf der Linie 9108 Bissingen – Dillingen – Lauingen

Aufgrund der Baumaßnahme in der Gabelsbergerstraße in Dillingen kommt es derzeit in der Früh zu teilweise nicht unerheblichen zeitlichen Verzögerungen bei den Bussen im Landkreis Dillingen.

Da die Baumaßnahme noch bis mindestens 30.10.2020 andauern wird, hat das Landratsamt in enger Abstimmung mit dem Verkehrsunternehmen bei der besonders betroffenen Linie 9108 von Bissingen über Dillingen nach Lauingen auf die Situation reagiert und eine temporäre Fahrplananpassung vorgenommen.

Der Frühkurs mit derzeitiger Abfahrt um 07:02 Uhr in Bissingen am Postamt wird daher übergangsweise ab Donnerstag, 17.09.2020, bis zunächst 30.10.2020 alle fahrplanmäßigen Haltestellen zehn Minuten früher anfahren. Die Abfahrt an der Haltestelle Postamt in Bissingen erfolgt somit ab Donnerstag um 06:52 Uhr.