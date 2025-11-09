Fahrraddieb am Nürnberger Hauptbahnhof festgenommen: Haftantrag gegen 41-jährigen Weißrussen gestellt

Am Freitagabend, dem 07.11.2025, wurde ein Dieb am Nürnberger Hauptbahnhof von einer Polizeistreife auf frischer Tat ertappt. Im Fokus des Täters standen dabei Fahrradteile. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat gegen den 41-jährigen weißrussischen Verdächtigen einen Haftantrag gestellt.

Polizeistreife entdeckt Dieb auf frischer Tat

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Nürnberg bemerkte den 41-Jährigen gegen 21:00 Uhr bei zwei Fahrradabstellplätzen im Bereich des Hauptbahnhofs. Bei der Überprüfung entdeckten die Beamten, dass der mutmaßliche Dieb bereits zwei Fahrradreifen demontiert hatte.

Alkoholgehalt und Haftantrag

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille beim Verdächtigen. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, stellte die Staatsanwaltschaft einen Haftantrag und ließ ihn einem Ermittlungsrichter vorführen. Der Tatverdächtige fiel zudem bei der Einlieferung in die zentrale Polizeihaftanstalt durch das wiederholte Grölen des Hitlergrußes auf.

