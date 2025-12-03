Newsletter
Fahrradfahrer bei Rotlichtverstoß von Zug erfasst: Lebensgefahr am Bahnübergang in Kleinheubach
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstagnachmittag, dem 2. Dezember, ereignete sich gegen 14:45 Uhr in Kleinheubach ein Unfall an einem Bahnübergang. Ein 32-jähriger Fahrradfahrer ignorierte das blinkende Rotlicht eines unbeschrankten Übergangs und überquerte die Gleise, woraufhin er zusammen mit seinem Fahrrad von einem herannahenden Zug erfasst wurde.

Unfall fordert schnellstmögliche Rettungsmaßnahmen

Nach der sofortigen Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde der schwer verletzte Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zur Vorfallszeit war die Gefahrensituation an dem Übergang deutlich angezeigt, indem das Rotlicht blinkte, doch der Radfahrer missachtete diese Signale.

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Der Mann muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten. Die Bundespolizei nimmt diesen Unfall zum Anlass, um erneut eindringlich vor der Gefahr des unachtsamen Überquerens von Bahnübergängen zu warnen. Klare Regeln gelten auch hier: Bei Rotlicht oder geschlossenen Schranken ist der Übergang lebensgefährlich. Die Polizei appelliert daran, sich nicht von Ungeduld zu riskanten Aktionen verleiten zu lassen.

Weitere Sicherheitshinweise

Zusätzliche Informationen und Tipps zum sicheren Verhalten an Bahnübergängen bietet die Bundespolizei auf ihrer Webseite an: www.bundespolizei.de/sicher-auf-bahnanlagen

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel