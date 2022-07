Eine 33 Jahre alte Frau aus dem Bereich Dillingen fuhr gestern Freitag, 01.07.2022, gegen 21.15 Uhr, von Münster auf der Ortsverbindungsstraße Hemerten.

Dort übersah sie einen 62 Jahre alten Mann aus dem Bereich Rain auf seinem Rad, der auf einer bevorrechtigten Straße fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer fiel auf die Haube des Pkw, wurde schwer am Kopf verletzt. Er trug keinen Helm. Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

