Newsletter
Montag, November 17, 2025
8.2 C
London
type here...
Subscribe
Fahrradsturz in Schwabing: 56-Jährige schwer verletzt, trug keinen Helm
Polizeipräsidium München
1 Min.Lesezeit

Fahrradsturz in Schwabing: 56-Jährige schwer verletzt, trug keinen Helm

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntag, dem 16. November 2025, ereigneten sich in München mehrere bedeutsame Vorfälle, die die Aufmerksamkeit der Münchner Polizei auf sich zogen.

Schwer verletzte Radfahrerin in Schwabing-Freimann

Gegen 11:10 Uhr stürzte in Schwabing-Freimann eine 56-jährige Fahrradfahrerin auf der nassen Crailsheimstraße aus bisher ungeklärter Ursache. Die deutsche Staatsbürgerin aus München zog sich bei dem Unfall eine schwere Kopfverletzung zu und wurde ohne Helm fahrend ins Krankenhaus gebracht. Die Münchner Verkehrspolizei bittet um Mithilfe von Zeugen zur Klärung des Unfallhergangs unter der Rufnummer 089 6216-3322.

Verbotenes Autorennen führt zu Verkehrsunfall in Schwabing

Bereits am Freitag, den 14. November 2025, um 22:50 Uhr, war ein 22-jähriger Fahrer in ein unerlaubtes Autorennen auf der Leopoldstraße verwickelt. Der junge Mann mit serbischer und kosovarischer Staatsangehörigkeit verursachte durch riskante Fahrmanöver einen Unfall mit zwei weiteren Fahrzeugen. Eine Beifahrerin wurde dabei verletzt, und es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei nimmt Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zu einem grauen VW Pkw mit dem Teilkennzeichen M-CP, unter der gleichen Nummer entgegen.

Weitere Vorfälle in München

Sonntagnacht fiel ein 53-jähriger Mann aus Polen auf die Gleise der U-Bahn Arabellapark und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Bei einem Wohnungsbrand in Giesing zerstörte das Feuer mehrere Fahrzeuge, und in Forstenried wurde einer älteren Dame eine goldene Halskette geraubt, der Täter flüchtete.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Großraum München nimmt die Polizei gerne entgegen, um die Sicherheit in der Stadt wiederherzustellen. Zeugen können sich an die örtlichen Polizeidienststellen oder an die jeweilige Kommissariatstelefonnummer wenden. Alle Bewohner werden dazu ermutigt, wachsam zu bleiben und verdächtige Aktivitäten zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall in Augsburg: 14-Jähriger von Auto erfasst und mitgeschleudert

0
Bei einem Verkehrsunfall nahe der Tramhaltestelle Brunntal in der...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Augsburg Stadt

Noch mehr als befürchtet: KUKA baut 560 Vollzeitstellen in Augsburg ab

0
Der Roboterproduzent Kuka plant an seinem Hauptstandort in Augsburg...
Polizei & Co

Bombendrohung in Aichacher Kirche sorgt für Polizeieinsatz

0
Ein beunruhigender Zwischenfall hat am Sonntagvormittag die Gemeinde Aichach aufgeschreckt. In der Maria-Himmelfahrts-Kirche ging eine Bombendrohung ein, die einen umfassenden Polizeieinsatz auslöste. Glücklicherweise bestätigte sich der Verdacht nicht – dennoch ermittelt die Polizei nun intensiv zu den Hintergründen.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.11.2025

0
Innenstadt – Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung Am Freitag (14.11.2025) kam...

Neueste Artikel