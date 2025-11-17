Fahrradsturz in Schwabing: 56-Jährige schwer verletzt, trug keinen Helm

Am Sonntag, dem 16. November 2025, ereigneten sich in München mehrere bedeutsame Vorfälle, die die Aufmerksamkeit der Münchner Polizei auf sich zogen.

Schwer verletzte Radfahrerin in Schwabing-Freimann

Gegen 11:10 Uhr stürzte in Schwabing-Freimann eine 56-jährige Fahrradfahrerin auf der nassen Crailsheimstraße aus bisher ungeklärter Ursache. Die deutsche Staatsbürgerin aus München zog sich bei dem Unfall eine schwere Kopfverletzung zu und wurde ohne Helm fahrend ins Krankenhaus gebracht. Die Münchner Verkehrspolizei bittet um Mithilfe von Zeugen zur Klärung des Unfallhergangs unter der Rufnummer 089 6216-3322.

Verbotenes Autorennen führt zu Verkehrsunfall in Schwabing

Bereits am Freitag, den 14. November 2025, um 22:50 Uhr, war ein 22-jähriger Fahrer in ein unerlaubtes Autorennen auf der Leopoldstraße verwickelt. Der junge Mann mit serbischer und kosovarischer Staatsangehörigkeit verursachte durch riskante Fahrmanöver einen Unfall mit zwei weiteren Fahrzeugen. Eine Beifahrerin wurde dabei verletzt, und es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei nimmt Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zu einem grauen VW Pkw mit dem Teilkennzeichen M-CP, unter der gleichen Nummer entgegen.

Weitere Vorfälle in München

Sonntagnacht fiel ein 53-jähriger Mann aus Polen auf die Gleise der U-Bahn Arabellapark und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Bei einem Wohnungsbrand in Giesing zerstörte das Feuer mehrere Fahrzeuge, und in Forstenried wurde einer älteren Dame eine goldene Halskette geraubt, der Täter flüchtete.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Großraum München nimmt die Polizei gerne entgegen, um die Sicherheit in der Stadt wiederherzustellen. Zeugen können sich an die örtlichen Polizeidienststellen oder an die jeweilige Kommissariatstelefonnummer wenden. Alle Bewohner werden dazu ermutigt, wachsam zu bleiben und verdächtige Aktivitäten zu melden.