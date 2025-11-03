Newsletter
Montag, November 3, 2025
14.3 C
London
type here...
Subscribe
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Fahrzeug in Reckendorf sichergestellt: 28-jähriger Leipziger bei Kontrolle festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntagmittag haben Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle in Reckendorf im Landkreis Bamberg mehrere Unregelmäßigkeiten bei einem Cupra festgestellt. Die Kripo Bamberg hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Fahrzeug als unterschlagen gemeldet

Gegen 13 Uhr hielten die Beamten den Cupra Formentor an, nachdem ein Datenabgleich den Verdacht erhärtet hatte, dass es sich um ein unterschlagenes Fahrzeug handeln könnte. Der 28-jährige Fahrer aus Leipzig fiel ebenfalls auf, da seine Personalien in der polizeilichen Datenbank verzeichnet waren.

Fahrer muss Strafe zahlen

Gegen den Mann lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Er hatte die Wahl, entweder knapp 500 Euro zu zahlen oder die Strafe als Haft anzutreten. Der Fahrer entschied sich, die Geldstrafe zu begleichen. Dennoch musste er das Fahrzeug zurücklassen, da aufgrund fehlender Leasingraten der Wagen als unterschlagen galt. Die Polizisten stellten den Cupra sicher.

Ermittlungen durch die Kripo Bamberg

Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernimmt die Kriminalpolizei in Bamberg. Gegen den Fahrer sowie im Zusammenhang mit dem Fahrzeug wird nun weiter ermittelt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

23-Jähriger in Augsburger Innenstadt von Jugendgruppe angegriffen und verletzt

0
Am Sonntag, den 02. November 2025, ereignete sich in...
Vermischtes

“Kaum Chance zu entkommen”: Lawinenunglück in Südtirol fordert fünf deutsche Todesopfer

0
Nach einem Lawinenunglück im Ortlergebirge in Südtirol sind alle...
Augsburger Panther

Augsburger Panther nach Erfolg über Schwenningen wieder in der Erfolgsspur

0
Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie sind die Augsburger Panther zurück in der Erfolgsspur. Dank eines furiosen Mitteldrittels besiegte der AEV die Schwenninger Wild Wings vor ausverkauftem Haus mit 5:1. Mit drei weiteren Punkten geht es nun in die Deutschland-Cup-Pause.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 02.11.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

Schwerer Unfall in Jengen: Pkw überschlägt sich nach Alkoholfahrt

0
Am Abend des 1. November 2025 kam es auf der Weinhausener Straße in Jengen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Ukrainer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Betonpfeiler am Fahrbahnrand und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach in der Mitte der Straße liegen.

Neueste Artikel