Fahrzeug in Reckendorf sichergestellt: 28-jähriger Leipziger bei Kontrolle festgenommen

Am Sonntagmittag haben Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle in Reckendorf im Landkreis Bamberg mehrere Unregelmäßigkeiten bei einem Cupra festgestellt. Die Kripo Bamberg hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Fahrzeug als unterschlagen gemeldet

Gegen 13 Uhr hielten die Beamten den Cupra Formentor an, nachdem ein Datenabgleich den Verdacht erhärtet hatte, dass es sich um ein unterschlagenes Fahrzeug handeln könnte. Der 28-jährige Fahrer aus Leipzig fiel ebenfalls auf, da seine Personalien in der polizeilichen Datenbank verzeichnet waren.

Fahrer muss Strafe zahlen

Gegen den Mann lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Er hatte die Wahl, entweder knapp 500 Euro zu zahlen oder die Strafe als Haft anzutreten. Der Fahrer entschied sich, die Geldstrafe zu begleichen. Dennoch musste er das Fahrzeug zurücklassen, da aufgrund fehlender Leasingraten der Wagen als unterschlagen galt. Die Polizisten stellten den Cupra sicher.

Ermittlungen durch die Kripo Bamberg

Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernimmt die Kriminalpolizei in Bamberg. Gegen den Fahrer sowie im Zusammenhang mit dem Fahrzeug wird nun weiter ermittelt.