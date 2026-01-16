Newsletter
Fahrzeugbrand in Neu-Ulm verursacht 100.000 Euro Schaden
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
NEU-ULM. Am Freitagmittag ereignete sich in der Johann-Strauß-Straße ein Fahrzeugbrand, der erhebliche Schäden verursachte.

Ursache für Fahrzeugbrand vermutet

Eine 50-jährige Frau parkte ihr Auto ordnungsgemäß und kurz darauf fing es Feuer. Der Brand beschränkte sich nicht nur auf das Fahrzeug selbst, sondern beschädigte auch ein benachbart abgestelltes Auto, die angrenzende Hausfassade, eine Fensterscheibe und eine nahegelegene Hecke. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf 100.000 Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge wird ein technischer Defekt als Ursache vermutet.

Schnelles Eingreifen der Rettungskräfte

Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Neu-Ulm und die Feuerwehr Neu-Ulm, die den Brand rasch unter Kontrolle brachten und löschten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

