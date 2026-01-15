Fahrzeugdiebstahl in Forchheim entdeckt: Wohnmobil mit gefälschten Papieren sichergestellt

FORCHHEIM. Ein Fahrzeugdiebstahl wurde am Mittwoch durch Ungereimtheiten bei einem Zulassungsvorgang aufgedeckt. Die Kfz-Zulassungsstelle Forchheim bemerkte gegen 13.30 Uhr Unstimmigkeiten in den Fahrzeugdokumenten, als ein 69-jähriger Mann versuchte, ein Wohnmobil auf seinen Namen umzumelden. Aufgrund dieser Unstimmigkeiten informierte die Zulassungsstelle die Polizei.

Wohnmobil in Dortmund gestohlen

Ermittler der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Bamberg prüften den Fall und stellten fest, dass das Wohnmobil im Raum Dortmund zwischen Oktober und Dezember 2025 entwendet worden war. Der besonders schwere Fall des Diebstahls war bereits vom Eigentümer angezeigt worden. Zudem erkannten die Fahnder, dass es sich bei den vorgelegten Papieren um gestohlene und nachträglich bedruckte Blankodokumente handelt. Auch war das Fahrzeug mit gefälschten Kennzeichendubletten versehen.

Ermittlungen gegen 69-Jährigen

Die Beamten sicherten das Wohnmobil, das einen geschätzten Wert von 42.000 Euro hat, sowie weitere Beweismittel. Anschließend wurde das Fahrzeug abgeschleppt. Der 69-Jährige steht nun im Mittelpunkt der weiteren Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Bamberg übernommen wurden.