Fahrzeugdiebstahl in Straubing: Schwarzer Jeep Wrangler von Autohausgelände gestohlen – Polizei sucht Zeugen

STRAUBING – In der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20.12.2025) ereignete sich ein Fahrzeugdiebstahl auf dem Gelände eines Autohauses in der Boschstraße. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Jeep Wrangler entwendet

Nach ersten Erkenntnissen wurde ein nicht zugelassenes Fahrzeug der Marke Jeep, Typ Wrangler, in der Zeit zwischen dem 19. Dezember 2025, 20:00 Uhr, und dem 20. Dezember 2025, 09:30 Uhr, gestohlen. Das schwarze Fahrzeug hat einen geschätzten Wert im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Über die Täter gibt es bislang keine Informationen.

Polizei ermittelt und bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0991/3896-0 zu melden.