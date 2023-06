Fahrzeuge beschlagnahmt | Zwei Raser liefern sich verbotenes Autorennen in der Augsburger Innenstadt

Heute (25.06.2023) in den frühen Morgenstunden beobachtete ein Verkehrsteilnehmer zwei Pkw-Fahrer, die mit ihren Fahrzeugen vom Milchberg aus in Richtung Wertachbrücke mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren.

Im weiteren Verlauf befuhren die beiden Pkw-Fahrer nebeneinander mit hoher Geschwindigkeit die Donauwörther Straße in nördlicher Richtung. An der Stuttgarter

Straße teilten sich schließlich die Wege der beiden Beteiligten.

Einer von ihnen, ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen, konnte durch eine Streife

im Umfeld zur Tankstelle in der Donauwörther Straße festgestellt werden.

Der zweite vermeintlich Beteiligte, ein 23-jähriger Augsburger, konnte durch eine

weitere Polizeistreife an seinem Wohnanwesen angetroffen werden.

In beiden Fällen ordnete die diensthabende Jour-Staatsanwältin die Beschlagnahme

der Führerscheine der Männer an, in einem Fall zusätzlich die Beschlagnahme des

benutzten Fahrzeugs.

Gegen sie wird nun wegen der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens

ermittelt.

