Fake-Shop bucht vierstelligen Betrag von Frau aus Buttenwiesen ab

In den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries hat die Polizei in den vergangenen Tagen vermehrt Betrugsfälle mit sogenannten Fake-Shops registriert.

Eine 52-jährige Frau aus Buttenwiesen bestellte Waren bei einem vermeintlichen Online-Händler und gab während des Bestellvorgangs ihre Kreditkartendaten auf der Internetseite ein. Erst später stellte sie fest, dass es sich um einen Fake-Shop handelte. Unbekannte Täter buchten daraufhin unrechtmäßig einen vierstelligen Betrag von ihrem Konto ab.

Polizei gibt Tipps zum Erkennen von Fake-Shops

Die Polizei rät, vor einer Bestellung im Internet nach Warnmeldungen und Erfahrungen zu dem Shop zu suchen. Verbraucher sollten außerdem prüfen, ob ein vollständiges Impressum vorhanden ist und ob die dort angegebenen Namen, Anschriften, Handelsregister-Nummern und Telefonnummern stimmen.

Auch Prüfsiegel und Verlinkungen zu Social-Media-Profilen sollten auf ihre Echtheit und ihre korrekte Zuordnung kontrolliert werden. Ein unrealistisch niedriger Preis oder ein Angebot, das in anderen Shops nicht zu finden ist, kann ebenfalls ein Warnzeichen sein.

Bei Vorkasse ist besondere Vorsicht geboten. Nach Möglichkeit sollten Kunden den Kauf auf Rechnung oder ihnen bekannte Bezahldienste nutzen. Bei Weiterleitungen sollte zudem auf die korrekte Internetadresse geachtet werden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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