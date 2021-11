„Fall in Love at Christmas“ | Mariah Carey, Khalid und Kirk Franklin veröffentlichen Weihnachtssong der Superlative

Heute haben die preisgekrönten Superstars Mariah Carey, Khalid und Kirk Franklin ihren neuen Weihnachtssong „Fall in Love at Christmas“ vorgestellt. Geschrieben und produziert von Carey, Franklin und Daniel Moore, II, und aufgenommen in Atlanta und Los Angeles in Careys Butterfly Lounge Aufnahmestudios, kommt die von R&B und Gospel geprägte Ballade gerade rechtzeitig zur Weihnachtszeit.

„Fall in Love at Christmas“ verspricht ein neuer Weihnachtsklassiker zu werden und kann auf allen gängigen Streamingplattformen gehört werden. Und damit nicht genug: Heute wurde nämlich auch das Video zur Single veröffentlicht, bei dem Carey und Bryan Tanaka Regie geführt haben.

Das Video, das in Careys Haus und der Butterfly Lounge in LA gedreht wurde, zeigt ihre Zwillinge Monroe und Moroccan und erinnert an die warme und liebevolle Stimmung der Feiertage. Für CD-Liebhaber gibt es eine spezielle CD mit drei Tracks, die im offiziellen Mariah Carey Store (mariahcareyshop.com) vorbestellt werden kann. ist.

Im Anschluss an die Veröffentlichung von „Fall in Love at Christmas“ wird Mariah Carey die Weihnachtszeit mit einem neuen Weihnachts-Event auf Apple TV+ im Dezember weiter feiern, das die erste und einzige exklusive Aufführung von „Fall in Love at Christmas“ mit Carey, Khalid und Franklin beinhaltet.