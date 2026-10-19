Fall Kerstin Langley: Knochenfund führt zu zwei Festnahmen

Im Fall der seit 2007 vermissten Kerstin Lee Langley aus Regensburg haben DNA-Untersuchungen menschliche Knochenfragmente mit hoher Wahrscheinlichkeit der Vermissten zugeordnet. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.

Hinweise führten zu Grabungen

Die Knochenfragmente wurden am 9. Oktober 2026 bei Grabungsarbeiten auf einer Wald- und Wiesenfläche in Kadenzhofen im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz gefunden. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen des Verdachts des Totschlags.

Kerstin Lee Langley war im Juli 2007 als vermisst gemeldet worden. Die Ermittlungen wurden in den vergangenen 19 Jahren mehrfach wieder aufgenommen, zuletzt 2026. Einen wesentlichen Fortschritt brachte die Vernehmung einer 56-jährigen Deutschen am 25. August 2026 bei der Polizeiinspektion Nittendorf. Die Frau steht selbst im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, und machte umfangreiche Angaben zum mutmaßlichen Tatgeschehen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass Langley im Jahr 2007 von insgesamt drei Personen getötet wurde. Nach Angaben der 56-Jährigen soll sich die Tat in einer Wohnung in Regensburg ereignet haben. Anschließend sei der Leichnam vergraben worden. Als mögliche Ablageorte nannte sie unter anderem Kadenzhofen sowie einen Bereich in Sulzbach-Rosenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Wenige Tage nach dem Fund in Kadenzhofen führten die Ermittler auch in Sulzbach-Rosenberg Sondierungsarbeiten durch, um weiteren Hinweisen nachzugehen.

Zwei Festnahmen, ein weiterer Tatverdächtiger verstorben

Am 15. und 19. Oktober 2026 wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. Bei ihnen handelt es sich um einen 66-jährigen deutschen Mann und eine 56-jährige deutsche Frau. Der Mann wurde durch Spezialeinheiten der Bayerischen Polizei in seiner Wohnung angetroffen. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Der Haftbefehl gegen die 56-Jährige wurde außer Vollzug gesetzt. Ein dritter Tatverdächtiger ist 2024 verstorben. Die Ermittlungen zu den damaligen Geschehnissen und den jeweiligen Tatbeiträgen dauern an.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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