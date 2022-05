In der Frage des Ausgleichs aufgelaufener Überstunden in den Jahren 1994 bis 2008 des damaligen Verwaltungsangestellten Gerd Merkle hat die Stadt Augsburg die Regierung von Schwaben (RvS) als Kommunalaufsicht eingeschaltet und um Prüfung des Sachverhalts gebeten.

In ihrer Stellungnahme, die jetzt vorliegt, verweist die RvS darauf, dass es sich hierbei um Entscheidungen im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung handelt. Diese seien – auch in Wahrnehmung der eigenen Personalhoheit – in städtischer Eigenverantwortung zu treffen.