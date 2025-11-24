Falsche Handwerker in Mittelfranken: Polizei ermittelt 23 Verdächtige wegen Betrugs mit Asbest-Entsorgung

In Nürnberg und Umgebung kam es in den letzten Monaten zu einer Häufung von Betrugsfällen durch falsche Handwerker. Diese boten Dachsanierungen an und entsorgten illegal asbesthaltige Wellzementplatten. Die Polizei ermittelt nun gegen mehrere Tatverdächtige.

Anstieg der Betrugsfälle bei Dachsanierungen

Das Polizeipräsidium Mittelfranken meldete eine Zunahme von Fällen, bei denen Personen vorgaben, Handwerker zu sein, um überteuerte Dachsanierungen anzubieten. Diese Masche führte zur illegalen Entsorgung von asbesthaltigen Platten in den Wäldern der Region. Im Zeitraum von Juli bis November 2025 stiegen die Fälle erneut an, wobei in zehn Fällen überhöhte Beträge gefordert wurden. Eine illegale Ablagerung konnte im Stadtteil Kraftshof einem der Fälle zugeordnet werden.

Ermittlungen und Festnahmen

Die Kriminalpolizei in Mittelfranken führte umfassende Ermittlungen durch und konnte dank aufgefundener Beweismittel 23 Tatverdächtige identifizieren. Involviert waren Rumänen und Ungarn im Alter von 19 bis 51 Jahren. Zwei Kleintransporter, die bei den Taten genutzt wurden, wurden beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

Gesetzliche Regelungen zur Asbestentsorgung

Asbest ist ein gesundheitsgefährdender Stoff, dessen Umgang streng geregelt ist. Die illegale Entsorgung stellt eine strafbare Handlung dar. In Deutschland ist die Verwendung von Asbest seit 1993 verboten. Betrügerische Praktiken bei der Entsorgung können eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren nach sich ziehen.

Die korrekte Entsorgung durch Fachfirmen wird empfohlen, um Gesundheitsgefahren zu minimieren und die Umwelt zu schützen.

Erstellt durch: Michael Sebald