Falsche Polizeibeamte weiter aktiv – Senioren in Augsburg und Gersthofen geschädigt

Gersthofen – Am Dienstag (21.09.2021), gegen 11.30 Uhr, gelang es den Tätern, einen Senior aus Gersthofen am Telefon davon zu überzeugen, dass bei angeblich festgenommenen Einbrechern ein Zettel mit seinem Namen aufgefunden wurde und dessen Bargeld nicht sicher sei. Auf Anweisung der falschen Polizeibeamten hinterlegte er fast 25.000 Euro Bargeld vor seiner Haustür, wo dieses unbemerkt entwendet wurde.

Augsburg – Ebenfalls am Dienstagnachmittag (21.09.2021) gelang es falschen Polizeibeamten ein Rentnerpaar aus dem Augsburger Osten mit ähnlicher Masche um ihr Erspartes zu bringen. Die Täter behaupteten erneut am Telefon, dass die Namen der Opfer bei angeblich verhafteten Räubern aufgefunden wurden. Sie veranlassten den Ehemann, einen hohen vierstelligen Eurobetrag an einen unbekannten Täter zu übergeben. Besonders perfide war, dass die Täter die Ehefrau währenddessen anwiesen, sich für eine Unterschrift mit einem Taxi zum Polizeipräsidium zu begeben.