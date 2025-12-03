Newsletter
Falsche Polizisten erbeuten Schmuck in Bad Neustadt – Verdächtiger festgenommen, Komplize flüchtig
Polizeipräsidium Unterfranken
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag kam es im Raum Bad Neustadt an der Saale zu betrügerischen Schockanrufen, bei denen sich Täter als Polizeibeamte ausgaben. Sie behaupteten, es habe Einbrüche in der Nachbarschaft gegeben und boten an, Wertgegenstände der Opfer zu “schützen”. Dabei erbeuteten sie Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Flucht auf der Autobahn

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck zu einem verdächtigen Fahrzeug auf der Autobahn A71 bei Maßbach. Der Fahrer versuchte mit überhöhter Geschwindigkeit zu fliehen, verlor jedoch die Kontrolle und verunfallte gegen 19:25 Uhr auf einem Parkplatz. Ein 25-jähriger Deutscher wurde dabei leicht verletzt und festgenommen.

Fahndung nach flüchtigem Beifahrer

Sein 20-jähriger türkischer Beifahrer, Roder Daud, konnte fliehen. Er wird wie folgt beschrieben: 183 cm groß, kräftige Statur, dunkle Haare und dunkler Bart, schwarze Winterjacke mit Fellkapuze. Vermutlich ist seine Kleidung durch die Flucht verschmutzt.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Wer im Bereich des Parkplatzes Lindig (bei Hausen) eine verdächtige Person gesehen hat oder Hinweise zu Roder Dauds Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732. Bei einer Sichtung des Gesuchten wird eindringlich gebeten, den Polizeinotruf 110 zu wählen, ihn nicht anzusprechen und keine Anhalter mitzunehmen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

