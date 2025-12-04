Falsche Polizisten in Bayreuth: Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Betrug bei Seniorin

Rund drei Monate nachdem falsche Polizeibeamte eine Seniorin in Bayreuth um Bargeld und Schmuck brachten, konnten die Verdächtigen gefasst werden. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth und das Polizeipräsidium Oberfranken berichten, dass zwei Tatverdächtige verhaftet wurden.

Ermittlungen führen zu Verdächtigen in Bielefeld

Am 29. August 2025 klingelten zwei Männer an der Tür einer 87-Jährigen in Bayreuth und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die intensive Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei Bayreuth führte schließlich zu einem Durchbruch: Eine gesicherte Fingerspur lenkte die Ermittler auf zwei Männer aus Bielefeld.

Festnahme und Haftbefehl

Nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth nahmen Polizeikräfte aus Bielefeld Ende November die beiden Verdächtigen fest. Es handelte sich um einen 24-jährigen Deutsch-Griechen und einen 22-jährigen Deutschen. Ein Ermittlungsrichter in Bielefeld erließ Haftbefehl, und die Verdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.