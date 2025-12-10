Falsche Polizistin in Plattling: Abholer bei Betrugsversuch festgenommen

Am 9. Dezember 2025 wurde in Plattling, Landkreis Deggendorf, ein Abholer nach einem Betrugsversuch festgenommen, der durch den Anruf einer falschen Polizeibeamtin ausgelöst wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamtin vereitelt

Eine 29-jährige Deutsche und ihr 47-jähriger Bekannter befanden sich um 16 Uhr in einem leerstehenden Haus im westlichen Stadtbereich Plattlings, als ein Anruf auf dem Festnetz einging. Der 47-Jährige nahm ab und wurde von einer Frau kontaktiert, die sich als Polizeibeamtin aus Plattling ausgab. Die Anruferin behauptete, dass in der örtlichen Bank Wertsachen verschwinden würden und forderte den Mann auf, diese vor der Haustür bereitzustellen, damit ein Kurier sie in Sicherheit bringen könne. Der Mann durchschaute den Betrugsversuch sofort.

Schnelle Reaktion der Polizei führt zur Festnahme

Die 29-Jährige informierte parallel dazu die Polizeiinspektion Plattling. Durch die Unterstützung der Polizei Deggendorf und der Zentralen Einsatzdienste Straubing konnte der Abholer noch vor dem Zugriff auf die Tasche festgenommen werden. Es handelte sich um einen 43-jährigen Deutsch-Pakistaner, der im Auftrag der Betrüger die Tasche abholen wollte.

Ermittlungen wegen gewerbsmäßigem Bandenbetrug

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug übernommen.