Falscher Alarm: Weihnachtskrippenfigur löst Polizeieinsatz in Höchstadt a. d. Aisch aus

Eine vermeintliche Einbrecher-Sichtung in einem Haus im Landkreis Erlangen-Höchstadt rief am Samstagvormittag, dem 20.12.2025, die Polizei in Nürnberg auf den Plan. Nun stellt sich heraus: Der mutmaßliche Einbrecher war in Wirklichkeit eine Hirtenfigur aus einer Weihnachtskrippe.

Alarm wegen Überwachungskamera-Bild

Gegen 09:30 Uhr alarmierte eine besorgte Hausbesitzerin die Polizei über den Notruf 110, nachdem sie über ihre private Videoüberwachung eine Person in ihrem Haus entdeckt hatte. Die Einsatzzentrale schickte sofort eine Streife der zuständigen Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch zum Tatort. Zudem bat man die Frau um einen Screenshot der Überwachungskamera, um mehr Informationen zu erhalten. Der Screenshot schien tatsächlich eine Person im Wohnzimmer zu zeigen.

Entwarnung vor Ort

Vor Ort konnten die Beamten jedoch keine Einbruchsspuren oder unbefugte Personen feststellen. Eine genauere Analyse des Bildes durch eine Disponentin in der Zentrale ließ den Verdacht aufkommen, dass es sich bei der vermeintlichen Person um eine Krippenfigur handeln könnte. Die erleichterte Hausbesitzerin erinnerte sich daraufhin, dass sie die Weihnachtskrippe vor dem Verlassen des Hauses umgestellt hatte. Der Hirte mit einem Schaf war so vor die Kamera geraten und hatte den Alarm ausgelöst.

Polizei: “Lieber einmal zu oft anrufen”

Die Frau entschuldigte sich mehrfach bei der Polizei, doch die Beamten versicherten ihr, dass es keinen Grund zur Entschuldigung gäbe. “Im Zweifel lieber einmal zu oft als zu selten anrufen”, betonten die Verantwortlichen. Der Vorfall zeigte einmal mehr, wie wichtig eine gute Kommunikation zwischen den Bürgern und der Polizei ist.

Erstellt durch: Marc Siegl