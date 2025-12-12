Newsletter
Falscher „Polizei-Trainer“ in Garmisch-Partenkirchen festgenommen
Bundespolizei München


Falscher „Polizei-Trainer“ in Garmisch-Partenkirchen festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Bundespolizei hat am Donnerstag, den 11. Dezember, in Garmisch-Partenkirchen einen Mann festgenommen, der sich als “Polizei-Trainer” ausgab. Der 50-Jährige wurde bei der Einreisekontrolle eines Regionalzugs aus Österreich überprüft und behauptete, für die italienische Polizei zu arbeiten. Die Beamten entlarvten jedoch den Betrug.

Gefälschte Polizeiausweise im Gepäck

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten in der Tasche des Mannes sowohl eine Polizeimarke als auch einen Dienstausweis. Der gebürtige Amerikaner mit gültigem italienischen Reisepass erklärte den Beamten, dass er Teil einer internationalen Polizeieinheit sei und Polizisten trainiere. Doch als die Beamten den sogenannten “Italian Agent” genauer unter die Lupe nahmen, gestand er, den Ausweis selbst im Internet erworben zu haben. Tatsächlich war er in einem Hotel in Tirol angestellt.

Betrug fliegt am Bahnhof auf

Am Bahnhof von Garmisch-Partenkirchen musste der Italiener den Zug verlassen und den Beamten zur Dienststelle folgen. Dort wurde er wegen des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise angezeigt. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass der Mann 400 Euro Sicherheitsleistung für das kommende Strafverfahren hinterlegen muss. Anschließend durfte er seine Reise ohne die gefälschten Dokumente fortsetzen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

