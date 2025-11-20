Newsletter
Falscher Polizist erschleicht von Seniorin in Deggendorf Bargeld und Schmuck
Polizeipräsidium Niederbayern
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 18. November 2025 ereignete sich in Deggendorf ein erneuter Fall von Schockanruf, bei dem eine Seniorin einem falschen Polizeibeamten aufsaß und Bargeld sowie Goldschmuck übergab.

Ein falscher Polizist bringt Seniorin um Habe

Die 76-jährige Frau erhielt im Laufe des Tages mehrere Anrufe. Schließlich gab sich ein Anrufer als „Kriminalpolizist“ aus und behauptete, die Tochter der Frau habe einen tödlichen Autounfall verursacht und befinde sich in Gewahrsam. Zur Vermeidung einer Haftstrafe solle eine Kaution gezahlt werden.

Übergabe auf Parkplatz – Betrug aufgedeckt

Die Übergabe wurde auf einem Großparkplatz an der Edlmairstraße vereinbart. Die Seniorin übergab dort zwischen 15.45 und 16.00 Uhr Bargeld und Schmuck an einen bislang unbekannten Mann. Dieser verwies im Anschluss darauf, sie solle zum Amtsgericht nach Regensburg fahren. Während der Fahrt kamen der Frau Zweifel, und ein Anruf bei der echten Tochter deckte den Betrug auf.

Zeugenaufruf der Polizei

Zum unbekannten Abholer gibt es derzeit folgende Informationen:

  • Circa 30 Jahre alt, normale Statur, circa 180 cm groß, mit Bart
  • Bekleidung: dunkelblaue Jeans, schwarze Daunenjacke, schwarzes Cap, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle, schwarzer Rucksack
  • Er war auf einem E-Scooter unterwegs; möglicherweise hat er in der Nähe des Übergabeortes ein Fahrzeug abgestellt und ist dann mit dem E-Scooter zum Parkplatz gefahren

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen in diesem Betrugsfall übernommen. Hinweise zu dem unbekannten Abholer oder verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizeiinspektion Deggendorf unter der Telefonnummer 0991/3896-0 entgegen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

