Falscher Polizist: Festnahme nach Callcenter-Schockanruf in München erfolgreich

Am Montag, den 19. Januar 2026, wurde eine über 80-jährige Münchnerin Opfer eines sogenannten Schockanrufs, bei dem sie aufgefordert wurde, eine Kaution für ihre angeblich inhaftierte Tochter zu hinterlegen. Der Betrugsfall ereignete sich in Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. Ein 30-jähriger Serbe wurde festgenommen, da er im Verdacht steht, in diese betrügerischen Aktivitäten verwickelt zu sein.

Schockanruf veranlasst Seniorin zur Übergabe von Wertgegenständen

Die Betrüger gaben sich als Polizeibeamte aus und forderten von der Seniorin einen fünfstelligen Betrag, um ihre Tochter aus der vermeintlichen Haft zu befreien. Da die Frau den geforderten Betrag nicht aufbringen konnte, bot sie stattdessen Schmuck sowie Gold- und Silberstücke an. Eine Übergabe dieser Wertgegenstände an eine männliche Person wurde vereinbart und erfolgte wenig später im Austausch.

Betrug aufgedeckt: Polizei ermittelt weiter

Nachdem die Seniorin am Abend nach Hause zurückkehrte und auf ihre Tochter traf, erkannte sie den Betrug. Die Polizei wurde umgehend von der Tochter informiert. Die Ermittlungen führten am 21. Januar zur Festnahme eines 30-jährigen Serben, der in eine ähnliche Tat involviert war. Der Mann befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, während die Ermittlungen des Kommissariats 61 fortgesetzt werden.