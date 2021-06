Faltbarer Akkusauger Redkey F10 kommt auf den Markt

Der kabellose, faltbare Handstaubsauger Redkey F10 tritt am 8. Juni auf die Weltbühne!

Auf dem äußerst konkurrenzstarken Staubsaugermarkt ist Redkey eine Marke, die inzwischen die Aufmerksamkeit vieler Endverbraucher auf sich gezogen hat. Die Marke Redkey hat mittlerweile 14 Produktzertifizierungen und fast 100 Patente erhalten. Eine solche designtechnische Innovation und ein solcher Durchbruch stellen zweifelsohne eine wichtige Grundlage für die Produkte von Redkey dar.

Der am 8. Juni auf den Markt kommende kabellose, faltbare Handstaubsauger Redkey F10 bringt einige innovative Features mit sich.

Was die Verwendung des Produkts betrifft, so eignet sich die standardmäßige Klappfunktion zum Reinigen der Ecken verschiedener Bereiche, wie z. B. der Unterseite des Bettes, des Sofas und der Unterseite des Tisches. Benutzer/Endkunden müssen sich nicht mehr ständig bücken und in die Hocke gehen, da sie mit diesem Staubsauger nun auch an die schwer zu reinigenden Stellen und Ecken mit Leichtigkeit gelangen können. So wird die durch die anstrengende Hausarbeit verursachte Belastung auf die Hüfte erheblich reduziert.

Die Falttechnologie allein reicht natürlich für einen guten Staubsauger aus. Um die Leistung des Staubsaugers zu verbessern, wurde der Redkey F10 mit einer überlegenen Saugleistung von 400W, einem superstarken Luftzug von 23 kPa und einer Staubaufnahmeeffizienz von mehr als 95% ausgestattet. Das Gerät kann somit problemlos Staub aus Teppichen, Böden und Ecken entfernen.

Hinsichtlich der Produktfunktionen ist der Redkey F10 mit einem automatischen Staubsensor ausgestattet, der die Saug- und Windkraft je nach Staubmenge und Partikelgröße automatisch umschalten kann, was ausgesprochen energieeffizient ist. Dank des intelligenten Designs kann nicht nur die Reinigungsleistung verbessert, sondern auch der Energieverbrauch optimiert und umweltfreundlicher gestaltet werden.

Der Redkey F10 verwendet ein 3-lagiges Filtersystem und eine doppellagige HEPA-Filterung, die den winzigen Staub im Luftauslass stark reduziert, Sekundärverschmutzung vermeidet und die Lebensdauer der Verbrauchskomponenten deutlich erhöht. Bei der Entwicklung des Redkey F10 wurden stets die Erfahrungen der Benutzer berücksichtigt und die Innovation bis ins Detail vorangetrieben.

Auf AliExpress findet vom 8. bis 15. Juni das erste Launch-Event für den kabellosen, faltbaren Handstaubsauger Redkey F10 statt. Neben dem hohen Preisnachlass gibt es auch Xiaomi-Lautsprecher und elektrische Smart-Zahnbürsten gratis dazu.

Derartige attraktive und große Vorteile gibt es nur während der Produkteinführungsphase. Das Angebot ist begrenzt, verpassen Sie es also nicht:L

Originalpreis: $189.99

Coupon: $20

Endgültiger Preis: $169.99

Die ersten 100 Kunden, die eine Bestellung aufgeben, erhalten die Zahnbürste Soocas X3U Sonic Electric gratis dazu.

