Familiäre Auseinandersetzung in Nürnberg: 37-Jähriger greift Polizisten an und wird in Gewahrsam genommen

Am Dienstagabend, den 30. Dezember 2025, rückte die Polizei aufgrund eines familiären Streits im Nürnberger Stadtteil Röthenbach aus. Ein 37-jähriger Mann widersetzte sich den Beamten und griff sie an, was zu seiner Festnahme führte.

Polizeieinsatz in der Kavalastraße

Gegen 18:00 Uhr erreichte eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West die Kavalastraße. Anlass war ein Streit zwischen zwei Eheleuten, der ein Eingreifen erforderlich machte, um das Wohl zweier in der Wohnung lebender Kleinkinder sicherzustellen.

Widerstand und Festnahme

Der 37-jährige Bewohner der Wohnung, deutscher Staatsbürger, verweigerte den Beamten den Zugang, was zu Auseinandersetzungen führte. Der Mann attackierte die Polizisten, was zu deren Verletzungen führte. Mithilfe einer zweiten Streife gelang es den Einsatzkräften, den Mann zu überwältigen. Auf Anweisung einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Nürnberg wurde er bis zum nächsten Tag in Gewahrsam genommen. Aufgrund offensichtlichen Alkoholkonsums ordnete die Richterin eine Blutentnahme an.

Verletzungen und strafrechtliche Konsequenzen

Die beiden verletzten Polizisten mussten ihren Dienst abbrechen und suchten zur Behandlung ein Krankenhaus auf. Der Tatverdächtige sieht sich nun unter anderem mit dem Vorwurf des Tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte konfrontiert.

Erstellt durch: Christian Seiler