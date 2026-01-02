Newsletter
Sonntag, Januar 4, 2026
-1.1 C
London
type here...
Subscribe
Familiäre Auseinandersetzung in Nürnberg: 37-Jähriger greift Polizisten an und wird in Gewahrsam genommen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Familiäre Auseinandersetzung in Nürnberg: 37-Jähriger greift Polizisten an und wird in Gewahrsam genommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstagabend, den 30. Dezember 2025, rückte die Polizei aufgrund eines familiären Streits im Nürnberger Stadtteil Röthenbach aus. Ein 37-jähriger Mann widersetzte sich den Beamten und griff sie an, was zu seiner Festnahme führte.

Polizeieinsatz in der Kavalastraße

Gegen 18:00 Uhr erreichte eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West die Kavalastraße. Anlass war ein Streit zwischen zwei Eheleuten, der ein Eingreifen erforderlich machte, um das Wohl zweier in der Wohnung lebender Kleinkinder sicherzustellen.

Widerstand und Festnahme

Der 37-jährige Bewohner der Wohnung, deutscher Staatsbürger, verweigerte den Beamten den Zugang, was zu Auseinandersetzungen führte. Der Mann attackierte die Polizisten, was zu deren Verletzungen führte. Mithilfe einer zweiten Streife gelang es den Einsatzkräften, den Mann zu überwältigen. Auf Anweisung einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Nürnberg wurde er bis zum nächsten Tag in Gewahrsam genommen. Aufgrund offensichtlichen Alkoholkonsums ordnete die Richterin eine Blutentnahme an.

Verletzungen und strafrechtliche Konsequenzen

Die beiden verletzten Polizisten mussten ihren Dienst abbrechen und suchten zur Behandlung ein Krankenhaus auf. Der Tatverdächtige sieht sich nun unter anderem mit dem Vorwurf des Tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte konfrontiert.

Erstellt durch: Christian Seiler

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Verkehrsunfall in Augsburg: Streifenwagen kollidiert mit Straßenbahn – Drei Verletzte

0
Am Samstagnachmittag ereignete sich in Augsburg ein spektakulärer Verkehrsunfall...
Augsburg Stadt

“Verstöße gegen grundlegende Verhaltensregeln” – Augsburger Panther trennen sich von Florian Elias

0
Florian Elias wird nicht mehr für die Augsburger Panther...
Politik & Wirtschaft

USA wollen Venezuela selbst führen

0
Die USA wollen Venezuela nach der Festnahme von Staatschef Nicolás Maduro vorerst selbst führen. Das sagte US-Präsident Donald Trump am Samstag vor Journalisten in Palm Beach.
Polizeipräsidium Mittelfranken

Vermisstenfall in Zirndorf: 50-jähriger Jascha W. seit 02.01.2026 verschwunden – Polizei bittet um Hinweise

0
Seit Freitagmorgen, dem 02. Januar 2026, wird der 50-jährige...
Augsburg Stadt

Dreizehn Tore! Augsburger Panther gewinnen verrücktes Spiel gegen Schwenningen

0
In einem verrückten ersten Spiel des Jahres 2026 setzten sich die Augsburger Panther mit 7:6 gegen die Schwenninger Wild Wings durch. Es war der erste Sieg mit den vollen drei Punkten seit Ende November für den AEV.

Neueste Artikel