Familienwagen in Flammen – Pkw brennt auf der A7 bei Dettingen aus

Am Sonntagnachmittag, den 18.06.2023, war gegen 14 Uhr eine 35-jährige Frau mit ihrer Familie auf der A 7 in Richtung Füssen unterwegs. Auf Höhe Dettingen bemerkte die Lenkerin, dass es aus ihrem Motorraum qualmte, weshalb sie unverzüglich auf den Pannenstreifen fuhr.

Kurz darauf stand ihr Fahrzeug in Vollbrand. Der 35-Jährigen gelang es, ihre Angehörigen und ihren Hund unbeschadet in Sicherheit zu bringen. Die alarmierte Feuerwehr Altenstadt löschte den Brand und kümmerte sich um die Absicherung der Einsatzstelle. Das total ausgebrannte Fahrzeugwrack wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde auch die Fahrbahndecke in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Für die Reinigung der Fahrbahn und Bergung des Pkw musste die Richtungsfahrbahn Füssen für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Dabei übernahm die Feuerwehr Illertissen die Vorwarnung am Stauende. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

