Sonntag, Januar 4, 2026
Fan-Auseinandersetzung in Straubing: Ingolstädter greifen Straubinger vor Derby an
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 04. Januar 2026 kam es vor dem Eishockey-Derby zwischen Straubing und Ingolstadt zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen den Ultra-Gruppierungen der beiden Teams.

Zusammenstoß der Fan-Gruppen

Eine Gruppe von Ingolstädter Fans machte sich vom Bahnhof auf den Weg in die Innenstadt, wo bereits die Fans aus Straubing versammelt waren. Beide Gruppierungen trafen sich am Platzl neben der Kirche St. Veit.

Angriff auf Straubinger Fan

Bei der Auseinandersetzung schlugen 5-6 Ingolstädter Fans auf einen Straubinger ein. Der Angegriffene erlitt eine Gesichtsverletzung und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Täter, teilweise vermummt, zogen sich nach dem Angriff in ihre Gruppe zurück und entfernten sich in Richtung Stadion.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei Straubing bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Gibt es Fotos oder Videos, die zur Aufklärung beitragen könnten? Bitte melden Sie sich bei der Polizei Straubing unter der Telefonnummer 09421/868-2320.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

