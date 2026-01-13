Fan nach Eishockeyspiel in Garmisch-Partenkirchen von Unbekannten angegriffen und beraubt – Polizei sucht Zeugen

Am Freitagabend, dem 9. Januar 2026, kam es in Garmisch-Partenkirchen zu einem Vorfall, der die Gemüter der Fanszene des SC Riessersee bewegt. Kurz nach dem Eishockeyspiel gegen die Tölzer Löwen geriet ein 30-jähriger Fan der Gastmannschaft auf dem Parkplatz der Zugspitzbahn unter Angriff von zwei unbekannten Tätern. Diese verletzten den Mann leicht und raubten ihm Fanartikel.

Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Laut Polizeiangaben haben die Angreifer, die der Fanszene des SC Riessersee zugeordnet werden, einen Fanschal und ein Banner entwendet. Ein bisher unbekannter Helfer, ebenfalls Fan des SC Riessersee, wollte gemeinsam mit seiner Freundin eingreifen, konnte den Übergriff jedoch nicht verhindern.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Penzberg eingeleitet und werden jetzt vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen weitergeführt. “Wir gehen davon aus, dass der Vorfall von mehreren, bislang unbekannten Zeugen beobachtet wurde”, so die Beamten. Das Fachkommissariat für Raubdelikte bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Polizei bittet um Mithilfe

Insbesondere suchen die Ermittler nach dem unbekannten Helfer und dessen weiblicher Begleitung, die als wichtige Zeugen gelten. Darüber hinaus werden alle weiteren Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Angaben machen können, gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821/9170 entgegen.