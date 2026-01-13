Newsletter
Dienstag, Januar 13, 2026
9.6 C
London
type here...
Subscribe
Fan nach Eishockeyspiel in Garmisch-Partenkirchen von Unbekannten angegriffen und beraubt – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
1 Min.Lesezeit

Fan nach Eishockeyspiel in Garmisch-Partenkirchen von Unbekannten angegriffen und beraubt – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagabend, dem 9. Januar 2026, kam es in Garmisch-Partenkirchen zu einem Vorfall, der die Gemüter der Fanszene des SC Riessersee bewegt. Kurz nach dem Eishockeyspiel gegen die Tölzer Löwen geriet ein 30-jähriger Fan der Gastmannschaft auf dem Parkplatz der Zugspitzbahn unter Angriff von zwei unbekannten Tätern. Diese verletzten den Mann leicht und raubten ihm Fanartikel.

Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Laut Polizeiangaben haben die Angreifer, die der Fanszene des SC Riessersee zugeordnet werden, einen Fanschal und ein Banner entwendet. Ein bisher unbekannter Helfer, ebenfalls Fan des SC Riessersee, wollte gemeinsam mit seiner Freundin eingreifen, konnte den Übergriff jedoch nicht verhindern.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Penzberg eingeleitet und werden jetzt vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen weitergeführt. “Wir gehen davon aus, dass der Vorfall von mehreren, bislang unbekannten Zeugen beobachtet wurde”, so die Beamten. Das Fachkommissariat für Raubdelikte bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Polizei bittet um Mithilfe

Insbesondere suchen die Ermittler nach dem unbekannten Helfer und dessen weiblicher Begleitung, die als wichtige Zeugen gelten. Darüber hinaus werden alle weiteren Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Angaben machen können, gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821/9170 entgegen.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Jugendlicher stirbt in Kiefersfelden nach Stromunfall beim Entfernen von Schnee von Stromleitung

0
Am Freitag, den 9. Januar 2026, ereignete sich in...
Vermischtes

Gefährlicher Eisregen führt zu Unfällen – Lage bleibt weiter kritisch

0
Eis- und Schneeglätte haben am Montagmorgen vor allem im...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Schwerer Unfall auf A6 bei Nürnberg: Eine Person tot, zwei Autos brennen

0
Am Montagnachmittag, den 12. Januar 2026, kam es auf...
Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizeipräsidium Oberfranken

Massenkarambolage auf B173 bei Lichtenfels: 18 Fahrzeuge beteiligt, 13 Verletzte

0
Am Montagabend kam es auf der B173 zwischen den...

Neueste Artikel