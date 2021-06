Für die deutsche Nationalmannschaft geht es am Mittwochabend, 23. Juni, (21.00 Uhr) in München gegen Ungarn um den Einzug ins Achtelfinale der Europameisterschaft. Die Stadt München wollte am Spieltag das Stadion in Regenbogenfarben erleuchten, um ein Zeichen gegen Homophobie und Transphobie zu setzen. Dies wurde von der UEFA aufgrund der Regularien zu „politischen Statements“ nicht genehmigt.

Da es München verweigert wurde, möchte der FC Augsburg sich solidarisch zeigen und ein klares Zeichen setzen: Der FCA wird deswegen die WWK ARENA ab Mittwochabend in den Regenbogenfarben bunt leuchten lassen, um sich klar für Vielfalt und deutlich gegen Rassismus, Ausgrenzung und Homophobie auszusprechen.

„Wir nutzen unsere Stadionbeleuchtung immer wieder, um auf wichtige gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. „Wenn die UEFA ein solch selbstverständliches und wichtiges Zeichen in München im Rahmen des EM-Spiels nicht zulässt, dann wollen wir dies gerne tun und freuen uns unsere schöne Fassade in bunten Farben erleuchten zu lassen.“

Schon in der Vergangenheit hat der FCA die WWK ARENA immer wieder in verschiedenen Farben leuchten lassen. Kürzlich erstrahlten die Regenbogenfarben an der WWK ARENA im Rahmen des