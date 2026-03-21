Fassadenbrand in Landshut: 76 Evakuierte, erheblicher Sachschaden, keine Verletzten
Polizeipräsidium Niederbayern
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Fassadenbrand in Landshut: 76 Evakuierte, erheblicher Sachschaden, keine Verletzten

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Landshut kam es in den frühen Morgenstunden des 21. März 2026 zum Brand an Teilen der Außenfassade eines Mehrfamilienhauses. Glücklicherweise wurden dabei keine Personen verletzt.

Evakuierung von 76 Personen

Am 21. März 2026 um 02:41 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Meldung über einen Gebäudebrand ein. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatten die Bewohner des betroffenen Reihenhausabschnitts das Gebäude bereits selbstständig verlassen. Aufgrund der Brandausbreitung und der starken Rauchentwicklung evakuierte die Feuerwehr die angrenzenden Bereiche der Wohnanlage. Insgesamt waren 76 Personen von dieser Maßnahme betroffen, die während der Löscharbeiten in einer Sammelstelle betreut wurden.

Erheblicher Sachschaden an Gebäudefassade

Der Brand verursachte erhebliche Schäden an der Fassade und einem Teil der Wohnräume. Der vorläufige Sachschaden wird auf einen unteren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Zwei Menschen wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, verletzt wurde jedoch niemand.

Untersuchung durch die Kriminalpolizei

Zur genauen Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizeiinspektion Landshut den Kriminaldauerdienst hinzugezogen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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