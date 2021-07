Fast 60 Prozent der Deutschen geimpft

Im Rahmen der Corona-Impfkampagne in Deutschland sind mittlerweile fast 60 Prozent der Bürger mindestens einmal geimpft. Die Impfquote stieg am Montag auf 59,9 Prozent (Samstag: 59,7 Prozent), teilte das Robert-Koch-Institut mit. Die Zahl der erstmals verabreichten Dosen stieg auf 49,81 Millionen.

Impfung, über dts Nachrichtenagentur

Die Quote bei den vollständig Geimpften liegt aktuell bei 46,4 Prozent der Bevölkerung (Samstag: 45,9 Prozent). Im Sieben-Tage-Mittel stagniert die Zahl der Erstimpfungen bei etwa 155.000 Verabreichungen pro Tag. Das RKI veröffentlicht am Wochenende selbst keine Impfdaten, Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte allerdings am Samstag Zahlen genannt.