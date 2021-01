Fast 800.000 Corona-Impfungen in Deutschland

Die Zahl der Corona-Impfungen in Deutschland ist am Mittwoch auf 798.622 angestiegen. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Bundesländer. Gegenüber den am Dienstag im Laufe des Tages bekannt gewordenen 688.782 Verimpfungen stieg die Zahl der Impflinge um 109.840 an.

Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer, über dts Nachrichtenagentur

Die bundesweite Impfquote liegt damit bei 0,96 Prozent der Bevölkerung. Die höchste Impfquote unter den Bundesländern gibt es laut der vorliegenden Zahlen weiter in Mecklenburg-Vorpommern, wo mindestens 1,81 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfung bekommen haben. Dahinter liegen Schleswig-Holstein (1,49 Prozent) und Sachsen-Anhalt (1,24 Prozent).

Die niedrigste Impfquote ist in Thüringen zu verzeichnen, wo bislang nur 0,61 Prozent der Bevölkerung nachweislich geimpft wurden – oder die Behörden mit den Meldungen am stärksten in Verzug sind. Auch in Baden-Württemberg (0,69 Prozent) und Sachsen (0,72 Prozent) ist die gemeldete Impfquote unter Bundesdurchschnitt.