Fast ein Jahr ohne Auswärtssieg | Kann der FC Augsburg die Negativserie in Freiburg stoppen?

Nach fast einem Jahr ohne Auswärtssieg geht es für den FC Augsburg ausgerechnet nach Freiburg. Lange gab es für den FCA gegen den Sportclub nichts zu holen.

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass der FC Augsburg ein Auswärtsspiel für sich entscheiden konnte. Am 02. Oktober 2022 ging der FCA beim späteren Absteiger Schalke 04 als Sieger vom Feld. Wenn es in der letzten Partie des Spieltages am Sonntagabend (17:30 Uhr) beim SC Freiburg um Punkte geht, geht es also auch darum, endlich eine lange Negativserie zu beenden. Ausgerechnet beim Sportclub, gegen den letztmals vor genau fünf Jahren einem Team des schwäbischen Erstligisten ein Erfolg gelang? Am 30. September 2018 siegte der FCA dank eines Dreierpacks von Finnbogason mit 4:1 . Lange ist es her. „Wir müssen die Heimleistung, die wir schon gezeigt haben, auch auswärts auf den Platz bekommen.“, ist sich auch Augsburgs Trainer Enrico Maaßen der Situation bewusst.

Mbabu-Hereinnahme ein Faktor

Den Rot-grün-weißen ist klar, dass der Weg zum Erfolg auch in Breisgau nur durch eine konzentrierte Defensivleistung führen kann. Maaßen hatte zuletzt seine Taktik angepasst. Nach der Verpflichtung von Rechtsverteidiger Mbabu wurde auf eine Fünferabwehrreihe umgestellt, das Spiel des FCA wirkte seitdem über weite Strecken stabiler als zuvor. Maaßen sieht sich bestätigt: „Es tut uns momentan gut, einen defensiven Mann mehr auf dem Platz zu haben“ Mit Mbabu scheint dieser Mann gefunden. Nach guten Leistungen könnte der Schweizer sich auch für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft empfehlen. In der EM-Qualifikation müssen die Eidgenossen im Oktober in Israel und gegen Weißrussland antreten, vielleicht mit dem 28-Jährigen.

Aufgrund des Europapokalspiels in Piräus unter der Woche könnte Freiburg etwas die Frische fehlen, Trainer Christian Streich wird gegebenenfalls wechseln müssen. Der frühere Augsburger Michael Gregoritsch könnte nach überstandener Verletzung wieder eine Alternative sein. Augsburgs Chefcoach Maaßen kann hingegen fast aus dem Vollen schöpfen. Vom Startaufgebot der letzten Wochen fehlt nur der rotgesperrte Engels.

Auch wenn die Chancen auf Punkte am Sonntag besser, als zuletzt stehen könnten, es wird ein weiter Weg. „Es ist ein enorm wichtiges Spiel für uns“, weiß auch Freiburgs Trainerikone Christian Streich. Mit sieben Punkten aus fünf Spielen steht auch sein Team noch nicht da, wo man stehen will. Beide Teams brauchen die Punkte, der FCA seine Auswärts-Negativserie beenden, ausgerechnet in Freiburg.

Die voraussichtliche Aufstellung: Dahmen -Mbabu -Pfeiffer, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago – Mbabu, Dorsch, Rexhbecaj, – Vargas, Demirovic – Beljo

Fehlen: Engels (gesperrt), Okugawa (wieder im Mannschaftstraining), Tanganga (verletzt)