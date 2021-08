Fast eine Milliarde Euro Corona-Hilfen zurückgezahlt

Tausende Firmen in ganz Deutschland zahlen freiwillig ihre Corona-Soforthilfen zurück. Das berichtet die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf das Bundeswirtschaftsministerium. Demnach sind bisher 911 Millionen Euro eingegangen.

Corona-Lockdown, über dts Nachrichtenagentur

Allein in Bayern gaben rund 25.000 Unternehmen insgesamt 190 Millionen Euro zurück, berichtet das Blatt. In Schleswig-Holstein sind es 2.230 Rückzahler (15,3 Millionen Euro), in Mecklenburg-Vorpommern 5.000 Firmen (46,3 Millionen), schreibt die „Bild am Sonntag“ weiter.