FC Augsburg: Abschiedsspiel von Daniel Baier am 9. September

Der Termin steht fest: Am Samstagnachmittag, 9. September, findet das Abschiedsspiel für den FCA-Rekord-Bundesligaspieler Daniel Baier statt.

In der WWK ARENA dürfen sich die FCA-Fans auf ein schönes Fußballfest freuen, wenn ein Team der Aufstiegsmannschaft von 2011 gegen eine Auswahl der Mannschaft antritt, die erstmals in der Geschichte des FCA in der Europa-League in der Saison 2015/16 an den Start ging.

„Dieses Spiel hat einen besonderen Reiz, denn in mehr als zehn Jahren beim FC Augsburg durfte ich unglaubliche Momente erleben. Der Aufstieg in die Bundesliga und die erstmalige Qualifikation für die Europa League bleiben unvergessen und gehören zu den absoluten Highlights meiner Karriere. Es ist schön, dass dies nun auch im Abschiedsspiel eine Rolle spielt“, sagt Daniel Baier.

Für die Fans wird es somit nicht nur zum Wiedersehen mit dem ehemaligen FCA-Kapitän, sondern auch mit weiteren Ex-Spielern wie Paul Verhaegh, Halil Altintop, Jan-Ingwer Callsen-Bracker, Tobias Werner und Raúl Bobadilla kommen. „Ich freue mich riesig darauf, noch einmal mit den alten Weggefährten auf dem Platz zu stehen und mich von den FCA-Fans gebührend zu verabschieden“, ist Daniel Baier schon voller Vorfreude.

„Die WWK ARENA und diese beiden Teams werden ein würdiger Rahmen für das Abschiedsspiel von Daniel Baier. Wir freuen uns, dass wir nun einen passenden Termin finden konnten“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA. „Alle Fans und Beteiligten dürfen sich auf das ein oder andere Highlight freuen, denn die zielführenden Gespräche zur Vorbereitung des Spiels und die Teilnehmer versprechen einen tollen Nachmittag. Wir freuen uns jedenfalls sehr darauf.“

Baier kam zur Saison 2008/09 zunächst auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg zum FCA und wurde im Januar 2010 fest verpflichtet. Im rot-grün-weißen-Trikot feierte der Mittelfeldspieler 2011 den Aufstieg in die Bundesliga und blieb daraufhin zehn Jahre lang eine zentrale Säule in der Mannschaft der Fuggerstädter, die er ab der Saison 2017/18 als Kapitän aufs Feld führte. 2020 beendete der heute 39-Jährige seine Karriere als Rekord-Bundesligaspieler des FCA. Insgesamt lief der gebürtige Kölner in 355 Pflichtspielen im Trikot der Rot-Grün-Weißen auf.

Infos zum Vorverkauf

In Anlehnung an das Gründungsjahr des FC Augsburg kostet ein Sitzplatzticket für dieses Spiel genau 19,07 Euro. Stehplatzkarten können entsprechend Baiers langjähriger Rückennummer für 10 Euro erworben werden. Über den Start des Vorverkaufs wird der FCA rechtzeitig informieren.