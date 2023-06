FC Augsburg-Angreifer Demirovic operiert – Bosnischer Nationalspieler im Fokus anderer Clubs

FC Augsburg-Angreifer Ermedin Demirovic musste sich einer Operation unterziehen. Den Trainingsauftakt beim Bundesligisten wird er in jedem Fall verpassen.

Ermedin Demirovic war zu Beginn der abgelaufenen Spielzeit vom SC Freiburg zum FC Augsburg gewechselt und wurde dort zum teamintern besten Scorer (8 Tore/6 Vorlagen in 30 Spielen). Zum Ende der Saison stellte sich der Deutsch-Bosnier trotz anhaltender Knieschmerzen in den Dienst der Mannschaft, nun musste er sich aber einer Operation unterziehen. Wie der FCA am Freitag bestätigte, ist der Eingriff am Außenmeniskus in dieser Woche gut verlaufen. Demirovic konnte das Rehaprogramm bereits beginnen, an Fußballspielen ist aber erst in sechs bis acht Wochen wieder zu denken. Der bosnische Nationalspieler verpasst deshalb die EM-Qualifikationsspiele in Portugal (Samstag, 17. Juni, 20.45 Uhr) und gegen Luxemburg (Dienstag, 20. Juni, 20.45 Uhr). Ob er Trainer Enrico Maaßen zum Trainingsauftakt Anfang Juli zur Verfügung stehen wird, darf aber nicht nur deshalb bezweifelt werden.

Nach übereinstimmenden Informationen steht Demirovic bei mehreren Clubs auf der Watchlist, so beschäftigt sich wohl auch Eintracht Frankfurt mit dem Spieler. Bei einer entsprechenden Ablösesumme (Marktwert ca. 12 Mio. Euro) könnte man sich in Schwaben mit einer Freigabe beschäftigten, würde dafür allerdings einen absoluten Leistungsträger verlieren. Ein Transfer scheint möglich, wenn aktuell aber noch unwahrscheinlich.