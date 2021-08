FC Augsburg-Angreifer Finnbogason verletzt

Die lange Krankenakte von Alfred Finnbosgason ist im einen Eintrag gewachsen. Der Isländer verpasst den Saisonstarz gegen Hoffenheim.

Wenn der FC Augsburg an Samstag gehen Hoffenheim in die Bundesliga-Saison startet, wird Alfred Finnbosgason fehlen. Der Angreifer hatte sich im Pokalspiel in Greifswald (4:2) eine Innenbandverletzung zugezogen. Wie lange der Isländer fehlen wird ist noch nicht klar, gegen die TSG kann er aber keinesfalls auflaufen. Möglicherweise wird der finnische Nationalspieler Jensen für ihn in die Startelf rücken.

Finnbogason bleibt das Verletzungspech damit hold. In den letzten Jahren hatte er immer wieder mit Teils längeren Ausfällen zu kämpfen.