FC Augsburg auch gegen Schalke vor vollen Rängen

Der FC Augsburg kann am Samstag, 18. März, (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 erneut auf die volle Unterstützung seiner Fans zählen, denn die WWK ARENA ist wie schon beim 2:1-Erfolg gegen den SV Werder Bremen ausverkauft.

Gegen den Tabellenvorletzten aus Gelsenkirchen, der seit sieben Spielen ungeschlagen ist, könnten die Rot-Grün-Weißen den fünften Heimsieg in Folge feiern – das gelang dem FCA zuletzt im Herbst 2014.

Wer noch kein Ticket für die Partie gegen Schalke hat, kann in den nächsten Tagen über die FCA-Ticketbörse, in der Dauerkartenbesitzer ihre Dauerkarten für Einzelspiele zum Verkauf anbieten können, weiter Ausschau nach Restkarten halten.

Aber auch für die nächsten beiden Heimspiele gegen den 1. FC Köln (Samstag, 8. April, 15.30 Uhr) sowie gegen den VfB Stuttgart (Freitag, 21. April, 20.30 Uhr) ist der freie Vorverkauf bereits in vollem Gange.

Gerade als Familie lohnt sich die Partie gegen Köln für einen gemeinsamen Ausflug am Karsamstag. Dank der „Familienticket-Aktion“ können Erwachsene in Verbindung mit mindestens einem Kinderticket (7 Euro) in allen Blöcken der Kategorie 2 für 19 Euro ins Stadion. Eine vierköpfige Familie (zwei Erwachsene, zwei Kinder) zahlt dabei also nur 52 Euro und spart somit über 60 Prozent zum Normalpreis.