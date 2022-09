Nach dem Rücktritt von Klaus Hofmann hat der Aufsichtsrat des Fußball-Club Augsburg 1907 e.V. einen neuen Präsidenten bestellt. Ab sofort wird der gebürtige Augsburger Markus Krapf dem FCA vorstehen und als ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender die Interessen der mehr als 21.000 FCA-Vereinsmitglieder vertreten.

Nach vielen Gesprächen mit verschiedenen Interessensgruppen wie Gremien, Fans, Sponsoren und Mitarbeitern hat der Aufsichtsrat ein umfassendes Anforderungsprofil als Basis für die Kandidatensuche erstellt. Dabei wurde Markus Krapf, der sich seit vielen Jahren nicht nur als Fan für seinen Herzensverein engagiert, sondern auch zwischen 2002 bis 2006 als Geschäftsführer für den FCA tätig war, einstimmig vom Aufsichtsrat zum neuen Präsidenten bestellt. Der 50-Jährige ist durch seine Tätigkeiten als stellvertretender Chefredakteur der Neuen Szene und Eigentümer der 11er Fußball.Kultur.Kneipe in der Region fest verwurzelt und vernetzt.

„Wir freuen uns, dass wir Markus Krapf für das ehrenamtliche Engagement als Präsident für unseren FCA gewinnen konnten. Es war uns wichtig, jemanden zu finden, der in Augsburg verwurzelt, eine starke Persönlichkeit und mit dem FCA eng verbunden ist. Wir haben in ihm unsere Wunschlösung für die zukünftige Ausrichtung des Vereins gefunden“, sagt Thomas Müller, Aufsichtsratsvorsitzender des FCA.

„Markus Krapf zeichnet neben seiner Verbundenheit zum FCA auch eine beruflich erfolgreiche Vergangenheit beim FC Augsburg aus und vereint Kommunikationsfähigkeit sowie soziale Kompetenz. Daher sind wir überzeugt, mit ihm genau den richtigen Präsidenten für die Interessen unserer Mitglieder gefunden zu haben“, ergänzt Gerhard Wiedemann, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des FCA.

„Es ist mir eine Ehre, dass ich vom Aufsichtsrat das Vertrauen erhalte, das Präsidentenamt ausführen zu dürfen. Ich werde dafürstehen, den Dialog auf allen Ebenen zu suchen, eine offene Kommunikation zu pflegen und die Interessen seiner Mitglieder ernst zu nehmen. Daher lade ich in der kommenden Woche auch alle FCA-Mitglieder zu einem Mitgliederabend ein“, so der neue FCA-Präsident Markus Krapf und kündigt damit einen ersten Austausch an.