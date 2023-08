FC Augsburg beendet Leihe von Renato Veiga vorzeitig

Der FC Augsburg hat die Leihe mit Renato Veiga, die ursprünglich bis zum 31. Dezember 2023 geplant war, vorzeitig beendet.

Der 20-jährige Portugiese, der für den FCA 13 Bundesliga-Spiele absolvierte, kehrt damit zu Sporting Lissabon zurück. „Nach der Analyse der ersten sechs Monate haben wir mit Renato Veiga das Gespräch gesucht und sind letztlich zum Entschluss gekommen, die Leihe vorzeitig zu beenden. Wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz im FCA-Trikot und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.

Vorverkauf für Auswärtsspiel in Leipzig startet

Nach der ersten Länderspielpause der Saison steht für den FC Augsburg am Samstag, 16. September, (15.30 Uhr) das Auswärtsspiel bei RasenBallsport Leipzig an. Für diese Partie startet am Mittwoch, 16. August, (12.00 Uhr) der Vorverkauf für alle Fans, die bereits im Online-Ticketshop unter shop.fcaugsburg.de registriert sind.

Die Tickets sind ausschließlich im Online-Ticketshop erhältlich und werden nach abgeschlossener Bestellung direkt mit der Buchungsbestätigung versandt. Es ist zu beachten, dass es auf den Stehplätzen zu Sichtbehinderungen durch Fanutensilien (z. B. Fahnen) kommen kann.

Gastkontingent:

Stehplatz: 17 Euro

Stehplatz ermäßigt: 14 Euro*

Sitzplatz PK6 (Block 3.2): 31 Euro

Sitzplatz PK8 (Block 3.2): 25 Euro

Preise inklusive 1 Euro VVK-Gebühr

*Ermäßigung gilt für: Kinder und Jugendliche von 15 bis 18 Jahren, Auszubildende, Rentner, Schwerbehinderte, Bürgergeld Empfänger/Leipzig-Pass-Inhaber, OFC-Mitglieder, Bundesfreiwilligendienstleistender