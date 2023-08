FC Augsburg bestätigt Berisha-Wechsel zur TSG Hoffenheim

Mergim Berisha wird den FC Augsburg verlassen und sich mit sofortiger Wirkung Bundesliga-Konkurrent TSG Hoffenheim anschließen. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

„Ich bin dem FC Augsburg dankbar, dass der Verein meinem Wechselwunsch entsprochen hat und ich somit in meiner Karriere den nächsten Schritt machen kann. Ich habe beim FCA in der Bundesliga Fuß fassen können und bin dort sogar zum Nationalspieler berufen worden, was mich unheimlich stolz macht“, verabschiedet sich Mergim Berisha vom FCA.

„Mergim hat uns bereits vor einiger Zeit über seinen Wechselwunsch informiert und wir haben immer signalisiert, dass wir diesem bei einem für alle Seiten passenden Angebot entsprechen wollen. Wir bedanken uns für seinen Einsatz in der vergangenen Saison, in der er mit seinen Toren und Vorlagen auch maßgeblich am Klassenerhalt beteiligt war, und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Zukunft“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FCA.

Mergim Berisha wechselte im Sommer 2022 von Fenerbahce Istanbul auf Leihbasis zum FC Augsburg. In 23 Bundesliga-Spielen erzielte der gebürtige Berchtesgadener neun Tore und bereitete vier weitere vor. Als erst vierter FCA-Profi durfte er zudem ein Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft bestreiten. Vor der Saison zog der FC Augsburg eine Kaufoption und verpflichtete Berisha fest. Nun folgt der Wechsel nach Hoffenheim, wo der Angreifer einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet hat. Ursprünglich hatte Berisha den Wunsch geäußert den „nächsten Schritt“ zu machen, der Wechsel zu einem renommierten Europapokal-Club war angedacht.

Ob der Wechsel nach Sinsheim dieser Schritt ist, wird sich zeigen. Bei der TSG bekommt er es mit Dauerbrenner Kramaric und dem ebenfalls in dieser Transferperiode verpflichteten Weghorst (von Premier League-Club FC Burnley) zu tun. Während er in Augsburg eine gefühlte Stammplatzgarantie hatte, wird er sich in Hoffenheim für Startelfeinsätze beweisen müssen.

Beide Vereine haben Stillschweigen über die Ablösemodalitäten vereinbart, es dürften aber knapp unter 15 Mio. Euro von Baden nach Schwaben fließen.