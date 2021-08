FC Augsburg bestätigt: Danso wechselt zum RC Lens

Der FC Augsburg ist sich mit dem französischen Erstligsten RC Lens über einen Transfer von Abwehrspieler Kevin Danso einig geworden. Der 22-jährige Österreicher hatte beim FCA noch einen Vertrag bis Sommer 2024.

„Wir haben mehrfach unsere Wertschätzung der sportlichen Qualitäten von Kevin Danso zum Ausdruck gebracht. Er hat beim FCA den Sprung aus dem Nachwuchs in den Profibereich geschafft und als 18-Jähriger sein Bundesliga-Debüt im FCA-Trikot gefeiert. Zuletzt hat er eine tolle Entwicklung genommen und wir hätten ihm in der kommenden Saison in der Bundesliga in unserem Team viel zugetraut. Schade, dass er dies anders sieht und nicht mehr das FCA-Trikot tragen möchte“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.

„Durch unser konsequentes Handeln im Trainingslager haben wir dokumentiert, was wir von dem Weg halten, mit dem ein Wechsel von Kevin Danso durchgebracht werden sollte. Für uns stand aufgrund dieses Verhaltens fest, dass ein Wechsel nur zustande kommt, wenn die Rahmenbedingungen für uns passen. Dies ist nach einigen Gesprächen nun der Fall, so dass wir dem Wechsel zugestimmt haben“, ergänzt Stefan Reuter. Die Ablösesumme soll dem Vernehmen nach bei 5,5 Mio. Euro plus mögliche erfolgsabhängige Bonuszahlungen liegen.