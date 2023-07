FC Augsburg bestätigt Pepi-Abgang nach Eindhoven

FC Augsburg hat sich mit dem niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven auf einen Wechsel von Ricardo Pepi geeinigt.

Der 20-jährige US-Amerikaner, der bereits in der vergangenen Saison an den FC Groningen ausgeliehen war, bleibt damit in der Eredivisie. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

„Der Wechsel nach Eindhoven stellt für alle Seiten eine gute Lösung dar. Nachdem Ricardo uns gegenüber den Wunsch geäußert hat, sich der PSV Eindhoven anschließen zu wollen und auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für uns passen, haben wir dem Transfer zugestimmt. Wir wünschen Ricardo Pepi für die Zukunft alles Gute“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.

Am Samstag, 22. Juli, könnte es bereits zu einem schnellen Wiedersehen kommen, wenn sich der FCA und Eindhoven im Rahmen des Trainingslagers in Österreich zu einem Testspiel gegenüberstehen.

Ermedin Demirović und Neuzugang Masaya Okugawa bei Audi zu Gast

FCA-Exklusivpartner Audi eröffnet am Samstag, 8. Juli, seinen Audi Gebrauchtwagen:plus Standort in Gersthofen in

der Messerschmittstraße 2, der temporär bis zur Fertigstellung des neuen Gebrauchtwagenzentrums in der Porschestraße genutzt wird. Auch der FCA ist bei der Neueröffnung dabei. Die FCA-Profis Ermedin Demirović und Neuzugang Masaya Okugawa werden nämlich eine Autogrammstunde geben.

Von 13.00 bis 14.00 Uhr stehen die beiden Fußballer für Autogramm- und Fotowünsche zur Verfügung.

Besucher erwartet bei Audi von 10.00 bis 15.00 Uhr ein buntes Rahmenprogramm mit tollen Eröffnungsangeboten. Neben einem Fußballrad, bei dem es attraktive Preise zu gewinnen gibt, einer Hüpfburg und Kinderschminken findet auch eine stündliche Verlosung statt, bei der unter anderem FCA-Tickets im Lostopf sind.