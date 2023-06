FC Augsburg bestätigt Verpflichtung von Sven Michel

Nach Finn Dahmen und Patric Pfeiffer kann der FC Augsburg einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Vom Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin wechselt Sven Michel zu den Fuggerstädtern.

Der 32-jährige Angreifer, der über viel Erfahrung in der Bundesliga (63 Spiele) und 2. Bundesliga (83 Spiele)

verfügt, erhält in Augsburg einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

„Der Wechsel zum FCA ist genau der richtige Schritt für mich, denn ich möchte wieder regelmäßiger auf dem Platz stehen und als erfahrener Spieler Führungsaufgaben übernehmen. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen war ich sofort Feuer und Flamme für die neue Aufgabe und ich werde alles dafür tun, dass wir in der nächsten Saison erfolgreich sein werden“, sagt Sven Michel, der in der vergangenen Saison sechs

Pflichtspieltreffer, zwei davon in der Europa League, erzielte.

„Sven Michel hat sowohl in seiner Zeit beim 1. FC Union Berlin als auch beim SC Paderborn gezeigt, dass er ein Stürmer mit großer Einsatzfreude, Cleverness und Torgefahr ist. Neben seinen fußballerischen Stärken, die unserer Offensive sehr guttun werden, ist er auch neben dem Platz ein echter Sympathieträger, der unseren jungen Spielern helfen wird. Deshalb freuen wir uns sehr, dass der Wechsel geklappt hat“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.