FC Augsburg bestätigt Verpflichtung von Torwart Dahmen

Seit Wochen geisterte der Namen Finn Dahmen um die WWK Arena, heute bestätigte der FC Augsburg die Verpflichtung.

Der Torhüter und U21-Europameister Finn Dahmen kommt ablösefrei von Mainz 05.

Zusammen mit den FCA-Profis Arne Maier, Niklas Dorsch und Mergim Berisha wurde Dahmen, der auch für alle Nachwuchsnationalmannschaften spielte, im Jahr 2021 mit der deutschen U21-Auswahl Europameister. Dabei kam er in allen Spielen zum Einsatz. Der gebürtige Wiesbadener unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre bis zum 30. Juni 2026, der eine Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr beinhaltet.

„Nach einer langen und schönen Zeit in Mainz möchte ich für mich den nächsten Schritt gehen. Ich möchte weiter Spielpraxis sammeln und mich in einem Bundesligaverein als Nummer 1 im Tor etablieren. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Augsburg und die Perspektiven des Clubs, die sie mir aufgezeigt haben, waren sehr überzeugend. Deshalb fühlt sich der Wechsel absolut richtig an und ich freue mich auf die neue Herausforderung

in einem neuen Umfeld. Ich kann es kaum erwarten, die Vorbereitung aufzunehmen und zusammen mit dem Team auf dem Platz zu stehen“, sagt Finn Dahmen.

„Wir beobachten Finn Dahmen und seine Entwicklung schon länger interessiert. Als sich die Gelegenheit geboten hat, ihn für den FCA zu begeistern, haben wir zugeschlagen“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FCA. „Finn Dahmen ist ein junger und ehrgeiziger Spieler, der zu unserer Vision passt. Er ist zielstrebig und hungrig, bringt aber auch schon einiges an Erfahrung mit. Wir sind von seinen Fähigkeiten überzeugt und freuen uns, ihn dafür gewinnen zu können, seinen Weg bei und mit uns fortzusetzen.“

FCA-Eigengewächs Marcel Lubik erhält Profivertrag

Der FC Augsburg hat das 19-jährige Torwarttalent Marcel Lubik mit einem langfristigen Profivertrag bis zum 30. Juni 2026 plus Option an den FCA gebunden. Das FCA-Eigengewächs hat während der Saison 2022/23 bereits regelmäßig bei der Lizenzmannschaft trainiert und ist damit ein weiterer Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der den Sprung zu den Profis macht.

„Ich freue mich, dass ich meinen ersten Profivertrag beim FC Augsburg unterschreiben konnte. Der Verein hat immer wieder bewiesen, dass er jungen Spielern eine Chance auf Entwicklung gibt. Natürlich muss und werde ich weiter hart an mir arbeiten, um meinem Traum von der Bundesliga im Trikot von Rot-Grün-Weiß Schritt für Schritt näher zu kommen“, sagt Marcel Lubik, der in der Saison 2021/22 mit der U19 des FC Augsburg Staffelmeister der A-Junioren-Bundesliga wurde.

„Marcel Lubik hat sowohl bei seinen Einsätzen in unseren Nachwuchsteams als auch im Training mit der Lizenzmannschaft stets gezeigt, über welche Fähigkeiten er verfügt. Wir freuen uns, dass Marcel Lubik seine nächsten Schritte seiner noch jungen Karriere beim FCA gehen möchte. Wir werden ihn gezielt fördern und behutsam weiter an den Profi-Bereich heranführen“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.

Mit Aaron Zehnter hat in der vergangenen Spielzeit bereits der elfte Spieler aus dem FCA-Nachwuchs sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Auch der 17-jährige Mert Kömür hatte zuletzt seinen ersten Profivertrag unterzeichnet.