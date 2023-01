Rund um den Holocaust-Gedenktag am 27. Januar findet jedes Jahr die Erinnerungskampagne !Niewieder des deutschen Fußballs statt, die im Rahmen einer Kooperation der Deutschen Fußball Liga mit dem !Niewieder-Netzwerk durchgeführt wird. Auch der FC Augsburg beteiligt sich wieder, gemeinsam mit dem Fanprojekt des Stadtjugendrings Augsburg, mit einem Aktionsprogramm an der !Niewieder-Kampagne, die für 2023 den Themenschwerpunkt „Frauen im Wiederstand“ formuliert hat.

Unter anderem veranstaltet der FC Augsburg die Kinovorführung von zwei Dokumentarfilmen im Mephisto Filmtheater, mit anschließender Gesprächsrunde mit den Regisseuren, zu denen der FCA alle Fans und Interessierte herzlich einlädt.

„2 oder 3 Dinge, die ich von ihm weiß“ (Di., 17.01.2023, um 19.30 Uhr) Am Dienstag, 17. Januar, dem Vorabend der Verleihung des Marion-Samuel-Preises an den Regisseur und Autor Malte Ludin durch FCA-Ehrenpräsidenten Walther Seinsch, wird um 19.30 Uhr der mit dem Marion-Samuel-Preis 2022 ausgezeichnete Dokumentarfilm „2 oder 3 Dinge, die ich von ihm weiß“ im Mephisto vorgeführt.

Der Film wurde 2005 auf der Berlinale uraufgeführt und seither in Deutschland und vielen Teilen der Welt gezeigt – als Beispiel einer echten Auseinandersetzung mit der „deutschen Vergangenheit“ in der eigenen Familie und als Zeugnis lebendiger Erinnerungskultur. In dem Werk setzt sich Malte Ludin mit dem dunklen Erbe seines Vaters auseinander, eines überzeugten Nationalsozialisten, SA-Führers und Gesandten Hitlers in der Slowakei, der wegen Kriegsverbrechen 1947 dort zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde.

„Anna, ich habe Angst um Dich“ (Do., 26.01.2023, um 19.30 Uhr)

Am Donnerstag, 26. Januar, wird, ebenfalls um 19.30 Uhr im Mephisto, Josef Prölls Dokumentarfilm „Anna, ich habe Angst um Dich“ über die Widerstandskämpferin und Augsburger Ehrenbürgerin Anna Pröll gezeigt. Der Film erzählt das Leben der Augsburger Familie Pröll vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das Familienportrat ist eine Erzählung über Widerstand, Mut, Liebe, Leid, Solidarität und

Freundschaft und erzählt von einer Zeit, in der Zivilcourage das Leben kosten konnte.

Karten für die Filmvorführungen können exklusiv im FCA-Ticketshop zum Preis von 5,00 EUR (Einzelticket) oder 7,50 EUR (Kombiticket) erworben werden.

Die Zuschauereinnahmen der Kinovorführungen kommen der ErinnerungsWerkstatt Augsburg zugute. Der eingetragene Verein engagiert sich auf vielfältige Weise für Erinnerungsarbeit, beispielsweise durch die Erforschung von Augsburger Opferbiografien, Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen oder die Gestaltung von „Wegen der Erinnerung“ durch die Stadt Augsburg.